Подмосковный посёлок Богородское примет Чемпионат России по гребному слалому 2023 года

Фото: Федерация гребного слалома России

С 23 по 28 августа в поселке Богородское (Московская область) состоится Чемпионат России по гребному слалому. Мужчины и женщины будут бороться за медали в семи дисциплинах.

В соревнованиях примут участие сильнейшие представители субъектов РФ 2008 года рождения и старше, имеющие квалификацию не ниже первого спортивного разряда. Медали будут разыграны в следующих видах слалома: К-1, С-1, С-2, С-2 смешанный, 3хК-1, 3хС-1, К-1 экстрим. Гонки пройдут с 24 по 27 августа.

Честь тюменского региона на соревнованиях будут отстаивать 5 обучающихся группы спортивной подготовки по гребному слалому ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд" (ЦПРС и ССК), спортсмен-инструктор ЦПСР и ССК Артур Сибгатуллин и 6 представителей сборной команды Тюменской области по гребному слалому. Сопровождает спортсменов тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Евгений Карзаков.

Центр гребного слалома начал работу в поселке Богородское Сергиево-Посадского района Московской области 17 августа. Уникальный объект представляет собой комплекс из двух искусственных каналов: соревновательный и тренировочный (339 и 126 метров длины соответственно), а также стартовые и финишный водоёмы площадью более 55 тыс. квадратных метров. По техническим параметрам он подходит для проведения соревнований международного класса.