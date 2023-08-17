В Московской области открылся Центр гребного слалома

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

Долгожданный Центр гребного слалома начал работу в поселке Богородское Сергиево-Посадского района Московской области. Объект расположился на Загорской ГАЭС-2.

Уникальный объект представляет собой комплекс из двух искусственных каналов: соревновательный и тренировочный (339 и 126 метров длины соответственно), а также стартовые и финишный водоёмы площадью более 55 тыс. квадратных метров. По техническим параметрам он подходит для проведения соревнований международного класса. Также здесь работает секция гребного слалома, воспитанники которой уже завоевывают медали всероссийского уровня.

В церемонии открытия центра приняли участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров, генеральный директор "Русгидро" Виктор Хмарин и президент Федерации гребного слалома России Сергей Папуш. В качестве почётного гостя также присутствовал директор ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд" Михаил Паутов.

"Мы сегодня действительно присутствуем на знаменательном, я бы сказал, историческом событии, так как впервые канал мирового класса открывается в нашей стране. Мы долго шли к этому моменту, потом нам удалось решить все проблемы. Канал отвечает всем высоким международным стандартам. Я уверен, что он будет местом проведения как российских соревнований, так и международных. Наши команды были вынуждены тренироваться за границей, теперь могут заниматься здесь", - отметил Сергей Лавров.

Планируется, что комплекс примет чемпионат России по гребному слалому 2023 года.