Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" стартуют в Чебоксарах

В Чебоксарах (Чувашия) с 10 по 17 августа пройдут Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" по спорту лиц с ПОДА и спорту слепых по лёгкой атлетике.

Старты пройдут на стадионе "Олимпийский". Ожидается участие порядка 300 спортсменов из более чем 40 регионов страны. Атлеты разыграют 153 комплекта медалей. Время проведения соревнований - с 12 по 16 августа с 10:00 до 17:00 (здесь и далее - время местное). Церемония открытия запланирована на 12 августа, начало в 10:00.

От Тюменской области в Летних играх паралимпийцев примут участие спортсмены-инструкторы Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд Максим Краснов и Дмитрий Брехов, а также спортсмен ЦПСР и ССК Иван Романов. Сопровождает легкоатлетов тренер Виктор Нерадовских.

Игры проводятся в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". Результаты, показанные ведущими российскими атлетами, имеющими спортивные лицензии МПК, будут внесены в рейтинг-лист, в соответствии с которым проходит квалификационный отбор на Паралимпийские игры в Париже.