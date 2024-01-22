Соревнования УрФО по легкой атлетике соберут в Легкоатлетическом манеже Тюмени 260 спортсменов

Тюмень впервые проведет чемпионат и первенство Уральского федерального округа по легкой атлетике в помещении, соревнования примет Легкоатлетический манеж. В соревнованиях примут участие 260 спортсменов Тюменской, Курганской, Челябинской и Свердловской областей, Югры и Ямала.

Свои силы участники продемонстрируют в многоборье, беге от 60 до 3000 метров, прыжках в длину, высоту, с шестом, тройных прыжках, а также в эстафетном беге и толкании ядра. Болельщиков ждут 23 и 24 января. Торжественное открытие соревнований запланировано на 10:00.



Помимо личных достижений, определят лучшую командную дружину, в которую принимаются до 15 спортсменов с лучшими результатами в каждой возрастной категории.

Исполнительный директор федерации легкой атлетики Тюменской области Максим Важенин:

Мы постарались, чтобы состязания среди взрослых прошли в Тюмени. Юные ребята уже выступили в Челябинске на прошлой неделе. 16 лет подряд данные зрелищные турниры проводились только в Челябинской области, а теперь очередь принять старты выпала Тюменскому региону. В первенстве примет участие молодежь до 23 лет, а в чемпионате посоревнуются мужчины и женщины старше. Надеемся, что эти старты в нашем городе станут традиционными.