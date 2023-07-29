Тюменские слаломисты успешно выступили на Первенстве России среди юниоров

Фото: ГАУ ТО "Центр подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд"

В Горно-Алтайске завершилось Первенство России по гребному слалому среди юношей и девушек до 19 лет. Спортсмены Тюменской области брали медали каждый соревновательный день.

В первый день первенства, 25 июля, спортсмен-инструктор Центра подготовки спортивного резерва и студенческих сборных команд (ЦПСР и ССК) Артур Сибгатуллин выиграл индивидуальную гонку на каяках (К-1м).

Затем 26 июля Данил Осипов, Артур Сибгатуллин и Богдан Быць стали лучшими в командном слаломе 3хК1м. Данил и Богдан являются обучающимися ЦПСР и ССК. Кроме того, Анастасия Карзакова, Софья Дружкова и Дарья Шабанова в слаломе 3хК1ж выиграли бронзовые медали. Девушки являются спортсменками сборной команды Тюменской области.

А в заключительный день соревнований, 27 июля, Данил Осипов выиграл серебряную медаль в гонке по программе К-1м экстрим.

Таким образом, на счету сборной Тюменской области: 2 первых, 1 второе и 1 третье место.

Сопровождали ребят на соревнованиях тренер-преподаватель ЦПСР и ССК Евгений Карзаков и тренер по резерву ЦПСР и ССК Анатолий Касимов.

Участие в Первенстве России по гребному слалому (U19) приняли более 200 спортсменов. Отметим, что соревнования являлись отборочными в состав сборной России для этой возрастной категории.