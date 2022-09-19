Определились финалисты областной XXVI Спартакиады учащихся по футболу

Зональные соревнования по футболу в рамках XXVI Спартакиады учащихся Тюменской области прошли с 14 по 16 сентября в селе Казанское, Нижней Тавде и Упорово.

Участие принимали представители муниципальных районов региона. Команды были поделены на 3 зоны, в каждой из которых по разу играли между собой. В финал из каждой группы вышли по две команды, показавшие наилучший результат, сообщили в пресс-службе ГАУ ТО "ОСШОР".

В селе Казанское за попадание в финал боролись Абатский, Бердюжский, Викуловский, Ишимский, Казанский и Сладковский районы. Первое место в итоге заняли хозяева соревнований: они выиграли все свои матчи и пропустили лишь один мяч. Вторую путевку в финал завоевал Сладковский район, уступивший лишь лидеру.

Во второй зоне в Нижней Тавде играли четыре команды. Лучшими и также со 100% результатом вновь стали хозяева. Второе место занял и, соответственно, вышел в финал Вагайский район. Третье - Ярковский район, четвёртое - Юргинский.

Наконец, из Упорово в финал вышли Исетский (первое место) и Омутинский (второе место) районы. Третье место заняли футболисты Упоровского района, четвертое - Голышмановского городского округа.

Таким образом, в финале региональной Спартакиады учащихся среди команд муниципальных районов сыграют представители Казанского, Сладковского, Нижнетавдинского, Вагайского, Исетского и Омутинского районов. Встречи пройдут в селе Казанское с 3 по 5 октября.

А с 29 сентября в борьбу вступят команды первой группы (группы городов). Игры состоятся в Ишиме, результаты станут известны 1 октября.