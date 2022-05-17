Всероссийские соревнования по боксу проходят в Тобольске

12:22 17 мая 2022
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В Тобольске с 16 по 21 мая впервые проходят всероссийские соревнования РФСО "Спартак" по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет. Турнир собрал более 80 сильнейших боксеров  из Тобольска, Новоуральска, Санкт-Петербурга, Челябинска, Омска, Ханты-Мансийска, Нижнего Тагила, Белгорода, Нижневартовска, Перми, Кирова, Астрахани, Екатеринбурга и Алтайского края. 

Соревнования проходят в СК "Центральный" при поддержке "Сибура" в рамках единой благотворительной программы "Формула хороших дел". Они являются официальными, а потому победители смогут получить звание мастера спорта России. Кроме того, по результатам пройдет отбор на грядущие чемпионаты страны среди мужчин и женщин.  

Председатель правления федерации бокса Тюменской области Алишер Миржалалов: 

Мы уверены, что наши спортсмены составят достойную конкуренцию. Среди них немало именитых боксеров. К примеру, мастер спорта России, победитель чемпионата УрФО Эрик Ражев, а также кандидат в мастера спорта Елизавета Шиловских, в ее копилке немало наград турниров всероссийского масштаба.

Отборочные соревнования к чемпионату России в Тюменской области проводились в 2017 году в рамках чемпионата УрФО, отметили в депспорта.

 

Теги: бокс , соревнования , Тобольск
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