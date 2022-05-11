В Тюмени стартовала областная Спартакиада учащихся по боксу

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

В Тюмени на базе спортивной школы "Прибой" с 10 по 13 мая проходит XXV Спартакиада учащихся Тюменской области по боксу. Участие принимают юноши 2006-2007 годов рождения.

За победу в двух различных группах борются 12 команд. В I группе (группе городов) выступают представители Калининского, Ленинского и Центрального административного округа Тюмени, Ишима, Тобольска и Тюменского района. Всего 76 спортсменов.

Во II группе на ринге сразятся 26 участников из Омутинского, Тобольского, Уватского, Сорокинского и Упоровского районов, а также из Голышмановского городского округа.

Соревнования проводятся по олимпийской системе. Предусмотрены 13 различных весовых категорий. Командное первенство будет определено по наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами за занятые места.

Предварительные бои стартовали сегодня, 11 мая, в 12:00. Завтра, 12 мая, в 12:00 начнутся полуфиналы. Финальные бои пройдут 13 мая с 12:00, по завершению состоится церемония награждения.