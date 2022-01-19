В Тюмени появилось новое поле для футбола

15:16 19 января 2022
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В Восточном административном округе на улице Олимпийской открыли спортивно-оздоровительного центр "Дерби" с футбольным полем, на котором можно тренироваться круглогодично, сообщил в Instagram замгубернатора Андрей Пантелеев. 

"Реализация инвестпроекта по строительству была от идеи и до реализации на сопровождении Инвестиционного агентства. Был выделен земельный участок под строительство, оказывалось содействие в вопросах подключения к инфраструктурным объектам", - сообщил Пантелеев. 

Реализация проекта началась в 2019 году, сегодня месте заброшенной прежде автостоянки два футбольных корта – открытый и крытый, с тёплыми раздевалками и искусственным газоном, на котором под руководством сертифицированных тренеров занимаются более  ста детей.  

В Реестре инвестиционных проектов Тюменской области 439 инвестиционных проектов малого и крупного бизнеса. В сфере физической культуры и спорта Инвестагентство на текущий момент сопровождает 6 проектов в Тюмени, отметил Пантелеев. 

Теги: Андрей Пантелеев , бизнес , инвестиции , футбол
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