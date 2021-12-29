Тюменки завоевали медали "Мемориала Булатовых"

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Всероссийские официальные спортивные соревнования по лёгкой атлетике в помещении "Мемориал Булатовых", завершившиеся в Омске 26 декабря, принесли тюменским спортсменам 4 призовых места.

Безусловно успешной дисциплиной для представительниц сборной региона стал бег на 60 метров с барьерами, где тюменки добились медалей всех трёх достоинств. Анна Парыгина выиграла "золото", второй стала Анна Алфёрова, замкнула тройку лучших Софья Питерова.

При этом к бронзе в беге Софья добавила и третье место в толкании ядра. Сопровождал спортсменок тренер Дмитрий Зикеев.