Тюменские скалолазы привезли медали всероссийских соревнований

Фото с сайта ГАУ ТО "ОСШОР"

В Калининграде завершились Всероссийские соревнования по скалолазанию "Янтарные вершины". Тюменские спортсмены показали достойные результаты, завоевав сразу несколько медалей.

В первый день за награды соревнований боролись спортсмены в лазании на трудность. В финале у юношей 10-13 лет золотую медаль завоевал Аяз Тимшанов (Тюменская область). Бронзовую медаль завоевал Георгий Степанов (Тюменская область), достигнув 31-й зацепки на 13 секунд быстрее своего соперника Севастьяна Лунева (Краснодарский край).

Затем состоялись забеги на скорость. В категории "девушки 10-13 лет" бронзовым призером стала Евгения Лысенко (Тюменская область). В самой старшей группе у девушек забеги на вылет стартовали с четвертьфинала. Бронзу завоевала спортсменка Областной спортивной школы олимпийского резерва Алиса Лешкина.

У юниоров в борьбе за золото встретились Ярослав Пашков (Свердловская область) и Егор Клименко (Тюменская область), и по результатам забега Егор стал серебряным призером. Но на пьедестале тюменский спортсмен стоял не один: еще одна медаль - бронзовая - на счету спортсмена ОСШОР Ивана Землякова.

По итогу соревнований в лазании на скорость Тюменская область заняла 3 общекомандное место.