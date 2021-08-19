Скалолазы областной спортшколы олимпийского резерва выступят на Первенстве мира

Фото: Федерация скалолазания России

С 21 по 31 августа 2021 года в Воронеже впервые пройдет Первенство мира по скалолазанию. Сборную России на соревнованиях представят 48 лучших скалолазов страны, в их числе - двое представителей Областной спортивной школы олимпийского резерва.

Соревнования примет на комплексе скалодромов спортивный центр "Гран-При", который является одним из самых больших и современных в России. За медали в трёх дисциплинах: боулдеринг, лазание на трудность и лазание на скорость - поборются более 400 спортсменов из 38 стран в трех возрастных категориях (14−15, 16−17 и 18−19 лет).

Честь страны будут защищать и тюменцы: спортсмен ГАУ ТО "Областная спортивная школа олимпийского резерва" Иван Земляков (победитель Первенства Европы 2021 года, победитель Всероссийских юношеских соревнований 2016 и 2021 годов, серебряный призер Первенства России 2016 и 2020 годов, а также Всероссийских юношеских соревнований 2017 и 2019 годов) и спортсмен-инструктор ОСШОР Данила Уколов (серебряный призер Первенства Европы в 2019 года и Первенства России 2021 года). Вместе с тюменскими ребятами на Первенство мира отправится заслуженный тренер России по скалолазанию Сергей Сергеев.

Представители Тюмени выступят в возрастной категории 18-19 лет в дисциплине "лазание на скорость". Дисциплина предполагает преодоление на скорость стандартизированной эталонной трассы, единой для всех международных и российских соревнований, высотой 15 метров.