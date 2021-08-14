Тобольский полумарафон запланирован на начало октября

Тобольский полумарафон вновь перенесли. Первоначально мероприятие должно было состояться 21-22 августа, но из-за сложной ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, его запланировали на конец сентября.

Чтобы не пересекаться с московским полумарафоном, который будет проходить 25-26 сентября, забег в Тобольске назначили на начало октября.

"Мы понимаем, что такие новости нарушают множество планов, демотивируют, хочется опустить руки, но именно сейчас взаимная поддержка важна как никогда. Надеемся, что перенос забега доставит участникам минимальный дискомфорт", - говорится в обращении к спортсменам.

Участникам, которые не смогут приехать в Тобольск в новые даты, организаторы вернут стартовые взносы, пишет ИА "Тюменская линия".