Российские скалолазы в поддержку олимпийской команды провели в Тюмени необычные соревнования

Фото: Extreme Team

Скалолазы России в поддержку олимпийской сборной 31 июля провели в Тюмени соревнования Deep Water Climbing - первый российский фан-контест по скалолазанию над водой.

На участие в соревнованиях заявились профессионалы и любители из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени и других городов. Состязания проходили в импровизированной дисциплине "трудность на скорость", участникам предстояло преодолеть 14-метровую трассу на уровне 6 метров над водой без страховки.

Места распределились следующим образом:

✖ Любители – девушки:

1 место – Ткач Ульяна, Екатеринбург

2 место – Гаврилова Мария, Ижевск

3 место – Калашникова Ольга, Екатеринбург

✖ Любители – мужчины:

1 место – Гуренко Сергей, Калуга

2 место – Баранов Артем, Челябинск

3 место – Семенов Тимофей, Ижевск

✖ Профи – девушки:

1 место – Фахритдинова Динара, Тюмень

2 место – Киприянова Екатерина, Санкт-Петербург/Челябинск

3 место – Петрова Ксения, Пермь

✖ Профи – мужчины:

1 место – Тимонов Вадим, Санкт-Петербург

2 место – Попов Дмитрий, Воронеж

3 место – Гаврилов Влас, Казань.

Соревнования организованы в поддержку российских спортсменов Андрея Рубцова, Виктории Мешковой и тюменки Юлии Каплиной, которые 3-6 августа представят российскую сборную по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио.

Из-за коронавирусных ограничений мероприятие прошло без зрителей, самые яркие моменты соревнования можно посмотреть на странице Extreme Team в соцсети "ВКонтакте".

Проект реализован при поддержке Росмолодежи и Администрации города Тюмени. Организатор – команда Extreme Team.