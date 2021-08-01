Российские скалолазы в поддержку олимпийской команды провели в Тюмени необычные соревнования

Скалолазы России в поддержку олимпийской сборной 31 июля провели в Тюмени соревнования Deep Water Climbing - первый российский фан-контест по скалолазанию над водой.
На участие в соревнованиях заявились профессионалы и любители из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тюмени и других городов. Состязания проходили в импровизированной дисциплине "трудность на скорость", участникам предстояло преодолеть 14-метровую трассу на уровне 6 метров над водой без страховки.
Места распределились следующим образом:
✖ Любители – девушки:
1 место – Ткач Ульяна, Екатеринбург
2 место – Гаврилова Мария, Ижевск
3 место – Калашникова Ольга, Екатеринбург
✖ Любители – мужчины:
1 место – Гуренко Сергей, Калуга
2 место – Баранов Артем, Челябинск
3 место – Семенов Тимофей, Ижевск
✖ Профи – девушки:
1 место – Фахритдинова Динара, Тюмень
2 место – Киприянова Екатерина, Санкт-Петербург/Челябинск
3 место – Петрова Ксения, Пермь
✖ Профи – мужчины:
1 место – Тимонов Вадим, Санкт-Петербург
2 место – Попов Дмитрий, Воронеж
3 место – Гаврилов Влас, Казань.
Соревнования организованы в поддержку российских спортсменов Андрея Рубцова, Виктории Мешковой и тюменки Юлии Каплиной, которые 3-6 августа представят российскую сборную по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио.
Из-за коронавирусных ограничений мероприятие прошло без зрителей, самые яркие моменты соревнования можно посмотреть на странице Extreme Team в соцсети "ВКонтакте".
Проект реализован при поддержке Росмолодежи и Администрации города Тюмени. Организатор – команда Extreme Team.
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