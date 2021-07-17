В Тюмени реализуют проект "Малыш играет в футбол"

Проект "Малыш играет в футбол" реализуют на базе футбольного клуба "Юная Сибирь". Заниматься футболом с профессиональными тренерами ребята могут бесплатно.

Открыт набор детей 2015 и 2017 годов рождения. Тренировки будут идти до 31 августа по субботам и воскресеньям с 11 до 12 часов на улице Садовой, 64 в Тюмени, пишет "Тюменская область сегодня". Запись на занятия обязательна, ее можно сделать по тел. +7 929 269-09-04 (можно отправить сообщение WhatsApp).