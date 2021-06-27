Тюменцев приглашают на бесплатные уличные тренировки по боксу

Спортивный проект "Лига бокса" стартовал в Тюмени. Профессиональный тренер проведет открытые уличные тренировки по боксу для всех желающих.

Занятия будут проходить каждые понедельник, среду и пятницу на набережной Туры у мультицентра "Контора пароходства". Начало тренировок в 19:00. Погодные условия могут вносить коррективы в расписание, актуальную информацию можно будет найти инстаграм-аккаунте организаторов.

Уличные тренировки направлены на привлечение молодежи к систематическим занятиям спортом. Ключевым событием проекта станет большая показательная тренировка 22 июля во Всемирный день бокса. Провести ее приедет именитый спортсмен из Федерации бокса России, имя которого объявят позже, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Организаторы также планируют по ходу проекта вносить разнообразие в проведение тренировок, интегрируя игровые занятия в Гилевской роще по субботам.