В Исетском районе пройдут соревнования по спортивному ориентированию среди жителей УрФО

Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

С 24 по 27 июня в Исетском районе на базе отдыха "Южное" соберется около 200 ориентировщиков со всего УрФО. Их ждут окружные чемпионат и первенство по спортивному ориентированию в нескольких дисциплинах.

24 июня спортсмены проведут модельную тренировку, познакомятся с местностью. В пятницу, 25 июня, участников ждет кросс-спринт. В субботу, 26 июня, начнется кросс-лонг. Завершится программа соревнований в воскресенье, 27 июня, заключительным видом станет кросс-эстафета.

Участниками первенства УРФО станут юноши девушки до 15, до 17 и до 19 лет. В чемпионате за победу поспорят мужчины и женщины от 21 года и старше.

"Мы дадим возможность посоревноваться также тем ориентировщикам, которые не вошли в возрастные категории. Это дети до 12 лет, а также ветераны. Соревнования будут проведены с учетом действующих ограничений. С соблюдением всех необходимых требований. Мы рассчитываем на медали, думаю, тюменцы не подведут. Среди наших спортсменов немало перспективных ориентировщиков, в копилке у которых призовые места и победы различных состязаний. К примеру, Полина Кобелева в этом году стала призером первенства России", — поделился председатель общественной организации "Федерация спортивного ориентирования Тюменской области" Леонид Кобелев.