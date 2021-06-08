Иван Земляков: в спорте у меня нет мечты, но есть цели

Фото: Федерация скалолазания России

Минувший спортивный сезон традиционно стал успешным для тюменского скалолазания. Тюменцы завоевали несколько медалей прошлогоднего Чемпионата России и золото Чемпионата Европы, в этом году в активе спортсменов, к примеру, – призовые места Кубка России, Первенства России и Всероссийских соревнований по скалолазанию.

Но, пожалуй, наибольшего прогресса в этом году добился юный спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Иван Земляков. На первенстве Европы по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость" (категория юниоров) тюменец стал обладателем золотой награды. В финальном забеге Иван опередил действующего на тот момент победителя первенства Европы Ярослава Пашкова из Свердловской области.

Специалисты ОСШОР пообщались с талантливым скалолазом и узнали о его увлечениях и планах.

Как появилось желание заниматься именно скалолазанием?

Можно сказать, что я пошел по стопам брата (Петр Земляков, успешный спортсмен по скалолазанию – прим. ред.). Посмотрел на его выступления, и мне тоже захотелось попробовать. Этот спорт сразу показался мне довольно доступным. А в процессе выяснилось, что он ещё и интересный.

Увлекаетесь ли какими-либо другими видами спорта? Есть ли желание связать со спортом всю свою жизнь – или через несколько лет Вы видите себя в какой-либо иной профессии?

Конечно, увлекаюсь, ведь смена деятельности, в том числе спортивной, никогда не вредит. Очень любим собираться с товарищами поиграть в футбол и баскетбол. На "дворовом" уровне, но это тоже и полезно, и весело. Наверно, я еще мало попробовал, поэтому не могу сказать, куда лежит сердце помимо спортивной деятельности. Да и я уже решил, что спорт – неотъемлемая часть моей жизни. Поэтому дальше хочу развиваться именно в спортивном направлении, поступить в Институт физической культуры. Но в отдаленном будущем планирую заниматься бизнесом, уже есть конкретные наметки.

Какие планы на спортивный сезон? Какие вообще планки обычно ставите себе перед сезоном? Есть ли у Вас спортивная мечта?

На данном этапе я начал подготовку к Первенству мира, которое пройдёт в конце августа. Конечно, перед сезоном ставишь себе планку, но это не минимум определенных наград или мест. Главное – отработать чётко, ровно и спокойно, пусть не всё всегда идёт по плану. Что касается спортивной мечты… Пожалуй, её у меня нет. Но есть цели.

Как настраиваетесь перед важными соревнованиями? Есть ли какой-то ритуал на удачу или что-то вроде этого?

Вообще я выступаю в категории "лазание на скорость", но считаю, что настрой должен быть не на быстрое лазание, а на слитное и без ошибок. Какого-то ритуала на удачу у меня вовсе нет. Просто голова должна быть свежей и без посторонних мыслей.

На первенстве Европы по скалолазанию среди юниоров Вы заняли первое место. Честно, верили ли, что получится взять золото? Как поздравили с достижением родственники, друзья? Что после победы сказал тренер?

Перед началом соревнований я вообще не задумывался о призах. Для себя хотел отлазать качественно и без ошибок. Родственники были невероятно рады, ведь я выступал уже неоднократно на международных стартах, но эта медаль – первая. А тренер указал мне на следующую цель. Потому что та победа должна стать лишь первым шагом к новым.

Отличается ли подготовка к соревнованиям на локальном, региональном уровне – и уровне сборной?

Конечно, это совсем разные уровни лазания. На региональном многие подходят к скалолазанию как к хобби. Это иногда сказывается и на настрое при подготовке и выступлениях. А в сборной все без исключения подходят к делу с ответственностью, энтузиазмом и сильным интересом.

Чему нужно уделять наибольшее внимание при тренировке для скалолаза?

Так как мой профиль – скорость, могу рассказать с этой точки зрения. Каждый скоростник уделяет время технике лазания и физической форме. Собственно, циклы тренировок так и разделяются: непосредственно отработка техники перемежается с общими упражнениями на поддержание спортивного тонуса.

Ходите ли Вы в горы, или скалолазание – только спорт?

Побывал один раз на горе Конжак, иначе она называется Конжаковский Камень. Это самая высокая гора Свердловской области, высота – 1569 метров. Получил невероятные ощущения и эмоции. Очень хочется сходить на Алтай, но не уверен, что получится в ближайшее время. Всё впереди.

Наверняка в жизни каждого спортсмена случается особо трудный период. Как вернуть веру в собственные силы?

Лично для меня невероятно тяжело сложился 2018 год. Моральная составляющая была на нуле. Но удалось с этим справиться. Нужно отдохнуть, всё переосмыслить поменять подход к тренировкам, по-другому относиться к соревнованиям. В общем, нужно менять, менять и менять... Чтобы заниматься скалолазанием (и спортом вообще), на мой взгляд, самое важное – это терпение и уверенность в себе.

Какие советы Вы бы дали начинающим спортсменам, которые тоже хотят покорять международные чемпионаты?

Важно найти хорошего, своего тренера! Хочу сказать огромное спасибо Владимиру Леонидовичу Мотовилову. Он вырастил меня, как спортсмена. Порой не всё шло по плану, но я очень благодарен ему. И, конечно, начинающим спортсменам важно не опускать руки при поражении и всегда заниматься самосовершенствованием.

Кто является Вашим спортивным кумиром?

Евгений Шлык – легенда нашего вида спорта. Почти сразу после успешного старта карьеры в он получил тяжелую травму ноги, но спустя два года, решил вернуться в 2017 году после включения скалолазания в олимпийскую программу и продолжил демонстрировать достойные результаты.

Как считаете, что важнее в спорте – упорный труд или удача?

Думаю, вообще не особо корректно сравнивать эти два определения. Безусловно, важнее упорный труд. Без него удача теряет свою ценность и смысл.

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Фото: Федерация скалолазания России