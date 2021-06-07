Юная тюменская скалолазка выиграла серебро Первенства России

Первенство России по скалолазанию среди юношей и девушек 10-13 лет стартовало в Воронеже 4 июня. В активе Тюменской области - серебряная медаль и третье общекомандное место.

Тюменская спортсменка по скалолазанию Евгения Лысенко завоевала серебро в дисциплине "скорость" и выполнила критерий для включения в молодежный состав сборной России по скалолазанию. Тренирует тюменку Елена Борисовна Климова.

Также общими усилиями всех спортсменов Тюменская область заняла 3 общекомандное место в дисциплине "трудность".