Юная тюменская скалолазка выиграла серебро Первенства России

16:45 07 июня 2021
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Первенство России по скалолазанию среди юношей и девушек 10-13 лет стартовало в Воронеже 4 июня. В активе Тюменской области - серебряная медаль и третье общекомандное место.

Тюменская спортсменка по скалолазанию Евгения Лысенко завоевала серебро в дисциплине "скорость" и выполнила критерий для включения в молодежный состав сборной России по скалолазанию. Тренирует тюменку Елена Борисовна Климова.

Также общими усилиями всех спортсменов Тюменская область заняла 3 общекомандное место в дисциплине "трудность".

Теги: скалолазание
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