В Тюмени начинаются финальные матчи турнира "Кожаный мяч"

Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

С 26 по 28 мая на стадионе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) спортивной школы "Прибой" состоятся финальные матчи городского этапа всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч". За победу поборются 12 команд.

Напомним, турнир стартовал 18 мая с окружного этапа. Участие приняли дворовых 35 команд, в финал вышли исключительно победители. Награды разыграют среди команд юношей трех возрастных групп: 10-11, 12-13 и 14-15 лет. Матчи начнутся в 12:00.

Лучшие из лучших в своих группах заслужат право сыграть на областном этапе всероссийских соревнований по футболу "Кожаный мяч". Соревнования проходят в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.