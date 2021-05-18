Тюменские спортсменки завоевали новые награды по эстетической гимнастике

Фото: СШ "Прибой"

Воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортивной школы "Прибой" вновь блеснули на соревнованиях самого различного уровня. В активе тюменских спортсменок - медали всех возможных достоинств и даже победа на международном уровне.

В подмосковном Раменском с 29 апреля по 2 мая проходил всероссийский открытый турнир по эстетической гимнастике "Виктория". В возрастной категории 12-14 лет команда "Аврора-Прибой" заняла третье место, а среди женщин бронзовые награды завоевала команда "Аврора". Также "Аврора" была признана лучшей на состоявшихся 13 мая в Москве во дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой всероссийских соревнованиях по эстетической гимнастике "Примавера".

На Первенстве Европы и Этапе Кубка Мира по эстетической гимнастике воспитанница СШ "Прибой" Мария Емельянова в составе юниорской сборной России и команды "Виктория" (Московская область) выиграла золотые медали! Также в прошедшем сезоне Маша стала бронзовым призером Кубка России и серебряным призером Всероссийских соревнований "Виктория".

Поздравляем Марию и ее тюменских тренеров, раскрывших талант спортсменки: Евгению Кудашову, Наталью Серочудинову и Ольгу Потравную!