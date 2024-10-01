Спортивные гимнасты поборются за путевки на первенство России

2 и 3 октября в Тюмени состоится первенство Уральского федерального округа по спортивной гимнастике. По традиции соревнования пройдут в спортивной школе №1 по адресу: ул. Ватутина, 1. В первый день начало в 10:00, а во второй - в 9:00.

Участие в отборочном турнире примут семь команд из Тюменской, Свердловской, Челябинской областей и ХМАО. Наш регион представят гимнасты из Тюмени, Тобольска и Ишима.

- На домашней площадке показать свое мастерство выйдут юниорки 13-15 лет и девушки 11-12 лет, в то время как юноши отправились на первенство в Челябинск. Туда поехала одна наша команда в составе из шести юниоров. Так, параллельно мы узнаем, кого отберут на первенство России. Только победители и серебряные призеры получат право выступить в Сочи в конце октября, - поделилась директор федерации спортивной гимнастики Тюменской области Валентина Трубина.

