Боксёры "Прибоя" покорили межрегиональный турнир

Фото: СШ "Прибой"

XXX традиционный турнир по боксу, посвященный Дню Победы, состоялся с 14 по 16 мая в Шадринске (Курганская область). В соревнованиях участвовали 14 боксёров тюменской спортивной школы "Прибой", и ребята завоевали сразу несколько первых мест.

Среди участников 2007-2008 годов рождения на счету тюменцев 4 золота. В весовой категории 44 кг лучшим стал Даниэль Рахимов, Родион Астафьев занял первое место в категории 46 кг, Евгений Ласкин одержал победу в категории 48 кг, а Иван Шадрин выиграл в категории 50 кг.

Среди боксёров 2005-2006 годов рождения в категории 50 кг золото взял Исламедин Содиков, а Тимур Качаев и Сергей Заозеров стали лучшими в категориях 54 и 60 кг соответственно.

Наконец, Хушдил Кулдашев занял первое место среди участников 2003-2004 годов рождения и был признан лучшим боксёром всего турнира!