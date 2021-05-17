Тюменская спортсменка вернулась с Чемпионата Европы с золотой медалью

Фото: Федерация бодибилдинга Тюменской области

Чемпионат Европы состоялся в Санта-Сусанне (Испания) 13-17 мая. И Федерации бодибилдинга Тюменской области есть, чем гордиться! Тюменка Ольга Хасанова забрала "золото" в номинации фитнес-бикини.

В этом году на участие в Чемпионате Европы пришло более 140 заявок от российских спортсменов – такого еще не было в истории российского бодибилдинга. И самое приятное – сборная России достойно выступила и заняла первое место в командном зачете.

Высокий профессионализм российских спортсменов не оставил конкурентам шансов. Особенно хочется отметить нашу землячку Ольгу Хасанову. Девушка покорила судей в самой популярной, конкурентной и многочисленной номинации фитнес-бикини.