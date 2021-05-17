Тюменская спортсменка вернулась с Чемпионата Европы с золотой медалью

Чемпионат Европы состоялся в Санта-Сусанне (Испания) 13-17 мая. И Федерации бодибилдинга Тюменской области есть, чем гордиться! Тюменка Ольга Хасанова забрала "золото" в номинации фитнес-бикини.
В этом году на участие в Чемпионате Европы пришло более 140 заявок от российских спортсменов – такого еще не было в истории российского бодибилдинга. И самое приятное – сборная России достойно выступила и заняла первое место в командном зачете.
Высокий профессионализм российских спортсменов не оставил конкурентам шансов. Особенно хочется отметить нашу землячку Ольгу Хасанову. Девушка покорила судей в самой популярной, конкурентной и многочисленной номинации фитнес-бикини.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru