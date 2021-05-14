Тюменский спортсмен выиграл три золота Первенства России по легкой атлетике

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

Первенство России по легкой атлетике (спорт слепых) проходит в Уфе с 11 по 15 мая. Честь Тюменской области защищал воспитанник Областной спортивной школы олимпийского резерва Максим Краснов, и легкоатлет показал 100%-ный результат, выиграв все забеги, в которых принимал участие!

В первый соревновательный день, 12 мая, Максим завоевал золотую медаль в беге на дистанции 100 метров, вчера стал лучшим в беге на 200 метров, а сегодня легкоатлет закончил своё выступление на первенстве победой на дистанции 400 метров. Таким образом, в активе тюменца - сразу три золотых медали.

"Выступление Максима оцениваю хорошо, но, конечно, есть над чем работать и куда стремиться. Главное, что мы выполнили все критерии отбора для включения Максима в юниорский состав сборной России. Также получили разрешение выступить на Чемпионате России, который состоится в июне", - прокомментировал итоги выступления тренер по легкой атлетике (адаптивный спорт) Виктор Иванович Нерадовских.

В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из двадцати регионов страны. За победу боролись юноши и девушки (14-17 лет, 2004-2007 г. р.), а также юниоры и юниорки (18-19 лет, 2002-2003 г.р.).