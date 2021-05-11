Тюменец Иван Земляков завоевал свою первую международную награду

На первенстве Европы по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость" (категория юниоров) лучшим стал спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Иван Земляков.
В финальном забеге с действующим на тот момент победителем первенства Европы Ярославом Пашковым из Свердловской области Земляков выбил результат в 6,75 секунды и стал обладателем золота.
"Финальный забег состоялся с действующим на тот момент победителем первенства Европы Ярославом Пашковым из Свердловской области. Сначала Земляков заработал солидный отрыв, но потом Пашков набрал темп и выровнялся с соперником в верхней части трассы. Все решилось на касании", – рассказали в пресс-службе Федерации скалолазания России.
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