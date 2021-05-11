В Тюмени прошли соревнования по конкуру

В Тюмени завершились чемпионат и первенство Тюменской области по конному спорту (конкур). В течение трех дней всадники на лошадях преодолевали препятствия, установленные на маршруте. Всего в соревновании приняли участие 60 спортивных пар (всадник и лошадь) из Тюмени, Тюменского и Нижнетавдинского районов.

Тюменские соревнования определил лучших всадников в трех возрастных категориях по наименьшему количеству штрафных очков: мужчины и женщины (от 21 года и старше), юноши и девушки (с 16-18 лет), мальчики и девочки (12-16 лет). В первой категории победителем стал Павел Геленда (ГАУ ТО ОСШОР, 4 штрафных очка), во второй – Максим Накрышка (ГАУ ТО ОСШОР, 7 штрафных очков), в третьей – Виктория Норик (Тюмень, 8 штрафных очков).

На церемонии награждения присутствовала директор АО "ПРОДО Тюменский бройлер", доктор сельскохозяйственных наук, депутат Тюменской городской думы Оксана Величко.

"Рада видеть, как спортсмены, принимая участие в подобных соревнованиях, профессионально совершенствуются, – отмечает Оксана Величко. – Очень приятно, что конноспортивный клуб "Олимпия" в поселке Боровский, созданный моим отцом Александром Андреевичем Созоновым, живет, процветает и принимает соревнования областного уровня".

Конноспортивный клуб "Олимпия" существует с 1982 года, создан по инициативе директора Боровской птицефабрики Александра Созонова. В клубе содержатся 60 голов лошадей различных пород.

Фото предоставлено пресс-службой департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.