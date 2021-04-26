В Голышманово состоялись финальные игры областной Спартакиады учащихся по баскетболу

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В районном посёлке Голышманово состоялись финальные встречи команд XXIV Спартакиады учащихся Тюменской области по баскетболу. Соревнования собрали 117 участников из 11 муниципальных районов региона.

Соревнования проходили с 23 по 25 апреля, участие принимали команды юношей и девушек. В итоге удивительного достижения добилась сборная Ишимского района, занявшая первое место и среди юношей, и среди представительниц прекрасной половины человечества.

Второе место среди юношей заняла команда Упоровского района, третьим стал Тоболькский район. Места с четвертое по восьмое распределились следующим образом: Вагайский район, Казанский район, Сорокинский район, Голышмановский городской округ, Исетский район.

Серебряными призерами среди девушек стали баскетболистки Тобольского района. Бронза на счету юргинцев, в шаге от призовой тройки расположились спортсменки Абатского района. Омутинский район стал пятым, шестое место заняла команда Упоровского района, а замкнул табель о рангах Вагайский район.

Добавим, что ознакомиться с итоговой таблицей результатов по XXIV Спартакиаде учащихся Тюменской области можно на сайте Областной спортивной школы олимпийского резерва.