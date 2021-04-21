Тюменка Мария Красавина стала чемпионкой России в лазании на скорость

Фото: Леонид Жуков

В Тюмени завершилась первая часть большого скалолазного марафона — чемпионат России-2021 в лазании на скорость. Первыми медали разыграли женщины. По итогам квалификации лучшее время (6,820 секунды) показала тюменка Юлия Каплина, которая установила новый рекорд России, при этом превзошла собственный мировой рекорд, установленный на чемпионате Европы-2020 в Москве, на 14 сотых. Однако в четвертьфинале она уступила чемпионке мира-2011 Марии Красавиной (Тюменская область), которая с результатом 7,786 секунды была быстрее.

В итоге она и стала чемпионкой России. По ходу турнирной сетки Красавина была сильнее Елены Тимофеевой (Свердловская область), Елизаветы Гребеньщиковой (Пермский край), а в финале встретилась с действующей на тот момент чемпионкой России Елизаветой Ивановой (Свердловская область). В итоге нервы у Красавиной оказались крепче. Иванова допустила срыв, а Мария успешно завершила трассу с результатом 7,933 секунды. Красавина стала чемпионкой России в четвертый раз. Ранее Мария выигрывала турнир в 2014, 2015 и 2018 годах.

Бронзовую медаль завоевала чемпионка Европы-2020 в лазании на скорость Екатерина Баращук (Тюменская область).

Мужская часть соревнований была схожа по сценарию. Александр Шиков (Тюменская область) установил рекорд России, в квалификации показав результат 5,421, что на 6 сотых лучше мирового рекорда иранца Резы Алипуршеназандифара. Однако это не помогло ему оказаться в компании призеров. Как и Каплина, Шиков проиграл в 1/4 финала, уступив Льву Рудацкому (Москва), который и стал чемпионом России. На пути к золотым медалям спортсмен из столицы был сильнее Максима Рыжова (Свердловская область), Дмитрия Тимофеева (Пермский край) и Артема Хабибуллина (Республика Башкортостан). Для Льва Рудацкого – это первая победа на чемпионате России. Ранее он дважды становился бронзовым призером. Самым громким успехом скоростника из Москвы являются серебряные медали чемпионата Европы-2020.

Третье место в Тюмени занял Дмитрий Тимофеев. В забеге за бронзовые награды он превзошел Александра Шилова (Тюменская область), показав результат 5,894 секунды.

Большая спортивная программа в Тюмени продолжится Кубком России в боулдеринге, который пройдет 21–22 апреля, и Всероссийскими соревнованиями в лазании на трудность — турнир состоится 23–24 апреля.