Воспитанник "Прибоя" выиграл бронзу Первенства УрФО по боксу

Фото: СШ "Прибой"

Первенство УрФО по боксу среди юношей 13-14 лет завершилось в Магнитогорске. Участие приняли порядка 180 спортсменов из 6 регионов Урала.

Соревнования состоялись в Магнитогорске в стенах Дворца спорта имени Ромазана. Помимо медалей разыгрывалось право представить свой регион на Первенстве России. Воспитанник отделения бокса спортивной школы "Прибой" Иса Гайрабеков (тренеры - Леонид Абрамов и Павел Корсаков) принес Тюменской области бронзу в весовой категории 52 кг.

Всего тюменский регион представляли 19 спортсменов, выступающих в 15 весовых категориях. Также среди тюменцев медали удалось завоевать Егору Лебедеву, ставшему вторым в весовой категории 50 кг, и Максиму Шалагинову, на счету которого бронза в категории 60 кг.