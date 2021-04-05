Тюменские юниоры завоевали медали Первенства УрФО по боксу

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Кургане с 30 марта по 4 апреля в рамках II этапа V летней Спартакиады молодежи России 2021 года состоялось Первенство Уральского федерального округа по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет.

Достойный результат продемонстрировали спортсмены сборной команды Тюменской области, завоевав сразу три награды. В весовой категории 69 кг среди юниорок лучшей стала Альбина Молдажанова. В весовой категории свыше 91 кг среди юниров первое место занял Эмин Хатаев, а Кудретали Жаанбаев выиграл бронзу.