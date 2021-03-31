Воспитанники отделения акробатического рок-н-ролла "Прибоя" снова завоевали медали

На региональных соревнованиях Томской области по акробатическому рок-н-роллу "Формейшн" девушки "ENERGY" завоевали 3 место! В составе: Быкова Ксения, Губанова Екатерина, Дерунова Анна, Корничук Полина, Маляренко Анна, Метальникова Евдиния, Петелина Ева, Потапова Татьяна, Салаева Анастасия, Сергиенко Елизавета, Швалева София, Шульга София.

На Кубке Томской области по акробатическому рок-н-роллу "Формейшн" женщины "Fire Lady" завоевали 2 место! В составе: Бабенко Яна, Жукова Лада, Ковалева Анна, Меркурьева Елизавета, Овечкина Дарья, Разбойникова Ксения, Свистунова Виолетта, Сизикова Дарья, Удинцева Вероника.

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