Воспитанники отделения акробатического рок-н-ролла "Прибоя" снова завоевали медали

На Кубке Томской области по акробатическому рок-н-роллу "Формейшн" женщины "Fire Lady" завоевали 2 место! В составе: Бабенко Яна, Жукова Лада, Ковалева Анна, Меркурьева Елизавета, Овечкина Дарья, Разбойникова Ксения, Свистунова Виолетта, Сизикова Дарья, Удинцева Вероника.
На региональных соревнованиях Томской области по акробатическому рок-н-роллу "Формейшн" девушки "ENERGY" завоевали 3 место! В составе: Быкова Ксения, Губанова Екатерина, Дерунова Анна, Корничук Полина, Маляренко Анна, Метальникова Евдиния, Петелина Ева, Потапова Татьяна, Салаева Анастасия, Сергиенко Елизавета, Швалева София, Шульга София.
Также финалистами соревнований стали:
* "B класс-микст" юноши и девушки: Малюгин Данил, Метальникова Евдиния;
* "А класс-микст" юноши и девушки: Крупин Семен, Швалева София;
* "А класс-микст" юниоры и юниорки: Гожин Никита, Петелина Ева.
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