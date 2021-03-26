Первенство по скалолазанию в Перми принесло медали тюменцам

Фото: Федерация скалолазания России

В Перми с 23 по 27 марта проводятся Первенство России и Всероссийские соревнования по скалолазанию. В рамках Первенства накануне состоялись соревнования в дисциплине "лазание на скорость", и тюменские спортсмены показали достойные результаты.

Призовые места в копилку региона принесли воспитанники Областной спортивной школы олимпийского резерва. Среди юниорок бронзовую медаль выиграла Алиса Лёшкина, подтвердив нормативы кандидата в мастера спорта. Среди юниоров второе место занял Данила Уколов. Отметим, что тюменский спортсмен выполнил нормативы Мастера спорта и отобрался на грядущее Первенство Европы! Также в восьмерку сильнейших вышел Сергей Екимов.

По итогу выступления 10 спортсменов в дисциплине "лазание на скорость" Тюменская область заняла в общекомандном зачете третье место. Тренируют ребят Елена Борисовна Климова и Сергей Сергеевич Сергеев.