Всероссийские соревнования по спорту слепых принесли первые медали тюменским легкоатлетам

Фото: ГАУ ТО "ОСШОР"

В Челябинске с 23 по 27 февраля на базе УСК "УралГУФК" проходят Всероссийские соревнования по спорту слепых (легкая атлетика). В первый же соревновательный день тюменские спортсмены завоевали сразу две медали.

Спортсмен Областной спортивной школы олимпийского резерва Иван Романов выиграл бронзу в забеге на дистанции 800 метров среди мужчин. Тюменский легкоатлет традиционно демонстрирует отличные результаты. Так, в марте 2020 года на Всероссийских соревнованиях по спорту слепых среди легкоатлетов Иван выиграл золото, а в сентябре стал лучшим на уровне Чемпионата России. Оба раза тюменцу покорилась 800-метровка.

Среди юношей в забеге на дистанции 60 метров второе место занял тюменец Максим Краснов, для которого это достижение тоже далеко не первое в карьере. К примеру, в марте минувшего года Всероссийские соревнования в Челябинске принесли Максиму серебряную медаль в классе В-3 на дистанции 800 метров и третье место на дистанции 1500 метров.

Впереди спортсменов ждёт насыщенная программа. Завтра, 25 февраля, легкоатлеты будут соревноваться в беге на 200 и 1500 метров, а также в прыжках в длину. В пятницу, 26 февраля, пройдут соревнования по высоте и забеги на 400 и 3000 метров.