В Тобольске провели соревнования среди юных сноубордистов

Фото МАУ ДО "ДЮСШ№2" города Тобольска

Открытый чемпионат и первенство города по сноуборду среди юных спортсменов состоялись в Тобольске. В соревнованиях приняли участие более 45 сноубордистов разных возрастов, в том числе – малыши до 7 лет. В номинации среди малышей победителем стала Дарина Коченевская.

Сноубордисты соревновались в параллельном слаломе – по двое спортсмены спускались по трассе с установленными на ней флагами, побеждал тот, кто первым доберется до финиша. Длина трассы – около 300 метров.

Валерия Самусевич заняла второе место в категории "Девушки 18 лет и старше". На сноуборде катается с 2013 года, а также состоит в городском беговом клубе и занимается в бассейне. На доске училась кататься самостоятельно, потом попала к тренеру, а сейчас выступает за сборную города.

"Самый приятный момент в соревнованиях – когда стартуешь и начинаешь преодолевать трассу. Несмотря на то, что я часто принимаю участие в соревнованиях, это каждый раз особые эмоции", – поделилась она.

По словам спортсменки, для нее важно не наличие призового места, а оттачивание своей техники. В этот раз она не совсем довольна своим выступлением, но в планах – участие в других городских состязаниях, пишет "Вслух.ру".