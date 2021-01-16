Видеоуроки по адаптивным видам спорта проводят для тюменцев с ОВЗ

Автор фото Евгений Шаров, источник: vk.com/toovoi

Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Шанс" выпускает видеоуроки по адаптивным видам спорта для тюменцев с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "Я за ЗОЖ!". Проводят занятия тюменские спортсмены.

Уже вышли видеоуроки по большому теннису на колясках, армрестлингу, бочче и настольным играм. Один из выпусков был посвящен баскетболу на колясках, мастер-класс вел мастер спорта международного класса, призер чемпионата России в составе тюменской команды Алексей Городецкий. В баскетбол на колясках спортсмен играет уже более 20 лет, а в настоящее время является капитаном местной команды "Шанс". В нее входят 15 игроков, большинство из них - мастера спорта.

"Среди людей с ОВЗ баскетбол становится популярен. Этот спорт направлен не только на реабилитацию инвалидов, но и на профессиональные возможности и достижения в нем", – отметила специалист по работе с инвалидами Тюменской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Елизавета Меркушина.

Посмотреть уроки можно в социальных сетях региональной организации ВОИ, пишет "Вслух.ру".