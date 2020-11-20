Спортшкола "Прибой" приглашает на занятия эстетической гимнастикой

Фото: ДЮСШ "Прибой"

Детско-юношеская спортивная школа "Прибой" проводит набор на отделение эстетической гимнастики.

Эстетическая гимнастика - перспективный и красивый спорт, основанный на стилизованных естественных движениях всего тела. Включает гармонические, ритмические и динамические элементы, выполняемые с грацией и силой. Композиция должна содержать универсальные и разнообразные движения тела, поэтому эстетическая гимнастика развивает гибкость, скорость, силу и координацию.

К занятиям приглашаются девочки 2015-2016 годов рождения. Тренировки проходят по вторникам и четвергам с 18:00 до 19:00, а также по субботам с 12:30 до 13:30. Тюменки 2014 года рождения и старше также могут стать воспитанницами "Прибоя", пройдя просмотр. Тренер - Евгения Олеговна Кудашова, телефон: 8 (912) 99-43-888.