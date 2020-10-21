Олимпийский Совет Тюменской области вошел в число лучших предприятий УрФО

10:00 21 октября 2020
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Фото: Олимпийский совет Тюменской области

Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг (Санкт-Петербург) провел аналитику и определил лучшие предприятия Российской Федерации по результатам отчетного года. В почетный список вошел и Олимпийский Совет Тюменской области.

Аналитика проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям отчетного периода региональный Олимпийский Совет был отнесён к группе надежных предприятий и занял 20-ое место среди всех предприятий Уральского федерального округа.

Теги: Олимпийский совет
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