Олимпийский Совет Тюменской области вошел в число лучших предприятий УрФО

Фото: Олимпийский совет Тюменской области

Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг (Санкт-Петербург) провел аналитику и определил лучшие предприятия Российской Федерации по результатам отчетного года. В почетный список вошел и Олимпийский Совет Тюменской области.

Аналитика проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям отчетного периода региональный Олимпийский Совет был отнесён к группе надежных предприятий и занял 20-ое место среди всех предприятий Уральского федерального округа.