Олимпийский Совет Тюменской области вошел в число лучших предприятий УрФО

Всероссийский рейтинг качества товаров и услуг (Санкт-Петербург) провел аналитику и определил лучшие предприятия Российской Федерации по результатам отчетного года. В почетный список вошел и Олимпийский Совет Тюменской области.
Аналитика проведена на основании данных Государственной службы статистики. По показателям отчетного периода региональный Олимпийский Совет был отнесён к группе надежных предприятий и занял 20-ое место среди всех предприятий Уральского федерального округа.
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