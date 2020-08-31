Олимпийская чемпионка Луиза Носкова встретилась с участниками инклюзивного детского лагеря

16:00 31 августа 2020
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﻿Фото: страница Луизы Носковой в Facebook

Олимпийская чемпионка, руководитель Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова в последние выходные августа встретилась с участниками инклюзивного лагеря, организованного следж-хоккейной Лигой при поддержке фонда Тимченко. 

Ребята являются важными участниками программы Олимпийские легенды детям и молодежи России. Данный лагерь - уникальный проект Фонда. Здесь живут и дети-инвалиды следж-хоккеисты, и нормотипичные юные спортсмены-хоккеисты. Они общаются и тренируются бок о бок. Таким образом, с юных лет в спортсменах воспитывается толерантность к детям с ограниченными возможностями здоровья, а следж-хоккеисты получают возможность социализироваться и поверить в собственные возможности и силы. 

Теги: дети , инклюзивное образование , Луиза Носкова , следж-хоккей , спортсмены , хоккей
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