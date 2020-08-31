Олимпийская чемпионка Луиза Носкова встретилась с участниками инклюзивного детского лагеря

﻿Фото: страница Луизы Носковой в Facebook

Олимпийская чемпионка, руководитель Областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам и биатлону Луиза Носкова в последние выходные августа встретилась с участниками инклюзивного лагеря, организованного следж-хоккейной Лигой при поддержке фонда Тимченко.

Ребята являются важными участниками программы Олимпийские легенды детям и молодежи России. Данный лагерь - уникальный проект Фонда. Здесь живут и дети-инвалиды следж-хоккеисты, и нормотипичные юные спортсмены-хоккеисты. Они общаются и тренируются бок о бок. Таким образом, с юных лет в спортсменах воспитывается толерантность к детям с ограниченными возможностями здоровья, а следж-хоккеисты получают возможность социализироваться и поверить в собственные возможности и силы.