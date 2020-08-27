Тюменские школьники займутся спортивным ориентированием

Учителя физической культуры школ Тюмени проходят программу программу повышения квалификации по спортивному ориентированию. С сентября этот вид спорта будет включен в проект "Спорт — в общеобразовательную школу".

В рамках проекта на третьем уроке физкультуры или во внеурочное время учащиеся 1–9 классов из 19 школ и 8 учреждений дополнительного образования могут заниматься одним из выбранных видов спорта. В проект включены дзюдо, бокс, спортивная борьба, велоспорт, настольный теннис, легкая атлетика, бадминтон, самбо, гандбол, регби, скалолазание, гольф, шахматы, спортивные танцы, гимнастика, кикбоксинг, айкидо, гиревой спорт, дартс.

Спортивное ориентирование начнут осваивать порядка тысячи учеников 7–9 классов. Специалисты из областной федерации спортивного ориентирования уже подготовили карты местности. Преимущественно это территории самих школ, с которых учащиеся начнут знакомство с этим видом спорта.