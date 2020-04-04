Футбольный клуб "Тюмень" пополнится успешным форвардом

Источник: ФК "Тюмень"

После завершения карантина и возобновления тренировок в футбольный клуб "Тюмень" вернется 31-летний форвард Максим Вотинов. В прошлом сезоне он был признан лучшим бомбардиром команды, отличившись семью забитыми мячами в ФНЛ.

Как сообщили в пресс-службе клуба, Максим Вотинов пропустил много игр из-за травмы, затем перешёл в "Елгаву", где дошёл до финала Кубка Латвии.

В настоящее время ФК "Тюмень" находится на карантине после третьего тренировочного сбора в Турции, двухнедельный выезд завершился 26 марта. Всего в 2020 году команда провела три сбора под руководством нового тренера Игоря Меньщикова, пишет "Вслух.ру".

"Последние контрольные матчи показали, что "Тюмень" в хорошей форме. Все футболисты поняли принципы игры нашей команды, Жаль, что продолжение сезона откладывается", - отметил главный тренер по итогам сборов.

Во время изоляции тренерский штаб обязал спортсменов выполнять упражнения - фитнес, занятия на силовую выносливость.

Рестарт Первенства России в группе "Урал-Приволжье" планировался на 7 апреля, он перенесен. Футбол возобновится не раньше лета.