Тюменские школьные команды сразятся в Чемпионате "КЭС-БАСКЕТ"

Фото ГАУ ТО "ОСШОР"

Финал регионального Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" в Тюменской области состоится 25 февраля в спортивном комплексе "Олимпия", сообщили в пресс-службе ГАУ ТО "ОСШОР".

Школьные команды Тюменской области уже прошли большой путь в Чемпионате ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" сезона 2019-2020 гг. Мальчишки и девчонки сражались на внутришкольном, муниципальном, дивизиональном и региональном этапах. Всего в сезоне 2019-2020 гг. приняли участие 183 команды из 133 общеобразовательных организаций региона.

За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Тюменской области и представлять свой регион в следующем этапе Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" будут бороться команды юношей и девушек. Финальные игры пройдут 25 февраля с 8:30, награждение состоится в 15:30.

Команды-победительницы Чемпионата ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" Тюменской области отправятся на финал чемпионата Уральского федерального округа в Нижневартовск, где будут бороться за право сыграть в Суперфинале и стать обладателями главного приза – поездки на "Финал четырёх" баскетбольной Евролиги.

Чемпионат ШБЛ "КЭС-БАСКЕТ" является самым масштабным социальным спортивным проектом на всей территории Российской Федерации. Исполнительная дирекция Лиги каждый сезон старается посвятить определённой теме, наполнить его тематическим содержанием, чтобы помимо спортивных состязаний у участников проекта была возможность развиваться и духовно.

В сезоне 2019-2020 гг. в проекте принимают участие более 18 000 школьных команд из 69 регионов России. Финал регионального чемпионата – это не только спортивные состязания, но и красочная церемония награждения победителей и призеров, веселые баскетбольные конкурсы, а также выступления танцевальных коллективов и групп поддержки.