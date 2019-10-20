Центр спортивной гимнастики построят в Тобольске

Современный комплекс для занятий спортивной гимнастикой планируют построить в Тобольске. Проектно-сметная документация по объекту готова, работы по возведению начнутся в ближайшее время.

Строительство пройдет в рамках программы "Тобольск 2020", на него уже заложены средства в бюджет. Об этом сообщил глава Тобольска Максим Афанасьев на встрече с представителями спортивной отрасли города. В обсуждении планов принимали участие руководитель федерации спортивной гимнастики Тюменской области Мурат Тулебаев, председатель комитета по физической культуре и спорту Ольга Алеева, директор ДЮСШ № 1 Алексей Сухарев и тренерский состав по спортивной гимнастике.

Как отметил Мурат Тулебаев, новый объект позволит вывести спортивную гимнастику в регионе на более высокий уровень. При этом на уровне области есть серьезные намерения сделать гимнастику базовым видом спорта наряду с биатлоном, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"При формировании базы Центра гимнастики мы должны учесть все нюансы и потребности по оборудованию и инвентарю. Федерация готова оказывать всестороннюю поддержку", - подчеркнул он.