Николай Валуев и Александр Поветкин приедут в Тюмень поддержать юных боксеров

Фото - Пресс-служба Федерации бокса Тюменской области

С 27 по 29 сентября 2019 года пройдет VII ежегодный Межрегиональный турнир по боксу среди юношей и юниоров имени двукратного чемпиона Европы и мира Евгения Макаренко.

Почетными гостями соревнований станут заслуженные тренеры России, заслуженные мастера спорта, чемпионы Европы, мира и Олимпийских игр Василий Вольф, Николай Хромов, Александр Малетин, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Поветкин, Руслан Проводников, Николай Валуев.

Как отметили в федерации бокса, турнир проводится с 2013 года и является официальным открытием сезон бокса в Тюменской области. Ожидается, что в турнире этого года примут участие спортсмены из Югры, Ямала, Курганской, Челябинской, Свердловской. Омской, Кемеровской, Новосибирской областей. Башкирии, с Алтайского края, а также из Узбекистана и Казахстана.

Соревнования будут проходить в ДЮСШ "Прибой", официальное открытие запланировано на 17:00 27 сентября. Полуфинальные бои пройдут 28 сентября, 29 числа, с 12:00, финальные встречи.

Организаторами турнира выступают Федерация бокса Тюменской области, областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и ДЮСШ "Прибой" при финансовой поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз".