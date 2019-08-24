Матч ФК "Тюмень" с дублерами "Урала" закончился равным счетом

Фото: ФК "Тюмень"

В ничью сыграли футболисты "Тюмени" и "Урала-2" в матче ОЛИМП-Первенства России среди команд клубов ПФЛ, который состоялся на базе отдыха "Бажовия" в свердловской Сысерти, сообщает пресс-служба тюменского клуба.

В первом тайме на 8-й минуте Артур Газданов прострелил с фланга и бывший футболист "Урала" Михаил Бирюков переправил мяч в сетку. Через 10 минут случился курьезный гол. Вратарь хозяев Олег Баклов вынес мяч к чужим владениям. Его тюменский коллега по амплуа Денис Вамбольт не рассчитал траекторию полета. Ошибкой воспользовался Артем Шаболин, закативший мяч в пустой створ – 1:1.

На 59-й минуте отличился Александр Субботин, как и Бирюков, забивший за "Тюмень" во втором матче подряд. Вскоре Александр Некрасов сравнял счет. На 76-й минуте удачу сибирякам принес первый угловой, разыгранный ими после перерыва. Газданов отправил мяч к воротам и капитан хозяев Алексей Герасимов записал на свой счет автогол. За 4 минуты до завершения матча Мингиян Бевеев установил окончательный результат – 3:3.

Следующий матч команда Горана Алексича проведет дома. 30 августа тюменцы сыграют против "Лады" из Димитровграда.