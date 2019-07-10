Тюменские пенсионеры готовятся к спартакиаде

17:02 10 июля 2019
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Муниципальный отборочный этап спартакиады пенсионеров России пройдет в Тюмени с 14 по 27 июля.

За две недели тюменцам предстоит выявить сильнейших в настольном теннисе, плавании, меткости, беге, а также в  дартсе, шахматах и комбинированной эстафете. Победители представят Тюмень в общероссийском этапе. 

Спартакиада пенсионеров проводится с 2014 года по инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России в целях популяризации физической культуры. На сегодня это одно из  масштабных и значимых событий спортивной отрасли страны, отмечают в городском департаменте по спорту и молодежной политике.

Теги: дартс , кросс , пенсионеры , соревнования , Спартакиада , шахматы
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