Тюменские пенсионеры готовятся к спартакиаде

Муниципальный отборочный этап спартакиады пенсионеров России пройдет в Тюмени с 14 по 27 июля.

За две недели тюменцам предстоит выявить сильнейших в настольном теннисе, плавании, меткости, беге, а также в дартсе, шахматах и комбинированной эстафете. Победители представят Тюмень в общероссийском этапе.

Спартакиада пенсионеров проводится с 2014 года по инициативе Министерства спорта Российской Федерации и Союза пенсионеров России в целях популяризации физической культуры. На сегодня это одно из масштабных и значимых событий спортивной отрасли страны, отмечают в городском департаменте по спорту и молодежной политике.