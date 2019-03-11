Юные тюменцы успешно выступили на танцевальном турнире в Глазове

Фото: ТСК "Прибой"

Спортсмены тюменского танцевально-спортивного клуба "Прибой" 9 марта приняли участие в Открытом первенстве города Глазова "Золотая рыбка-2019", завоевав несколько наград, сообщили в пресс-службе СДЮСШОР "Прибой".

Артем Столбов и Дарья Харитонова заняли вторые места в категориях "Дети 1 +Дети 0 – 2010 г. и моложе", "Кубок Самбы" и "Кубок Ча-ча-ча", третьи места в категориях "Дети 1 +Дети 0 – 2010 г. и моложе" (вальс, самба, ча-ча-ча) и пятое место в "Кубке Медленного вальса" (Дети 1 +Дети 0 – 2010 г. и моложе).

Анастасия Карепова заняла седьмое место в категории "Дети 1 +Дети 0 – 2010 г. и моложе", "СОЛО Кубок Самбы" и первые места в категориях "Дети 1 +Дети 0 – 2010 г. и моложе", "СОЛО по двум, трем и четырем танцам".