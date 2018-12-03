Лучшие бильярдисты мира сыграли в Тюмени

Фото - https://vk.com/csp72

В тюменском СОК "Здоровье" прошел Чемпионат мира по бильярду среди мужчин и женщин. Престижный турнир в дисциплине "Свободная пирамида" собрал 93 лучших спортсменов из 16 стран. Об этом сообщает областной Центр спортивной подготовки и спортивных мероприятий.

Любители бильярда в течение четырех дней могли любоваться профессиональной игрой представителей Украины, Латвии, Молдовы, Сербии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Кыргызстана, Польши, Испании, Армении, Туркменистана, Таджикистана, Белоруссии и России.

Диана Морозова, фото - https://vk.com/csp72

В итоге среди девушек чемпионкой мира стала спортсменка из России Диана Миронова, серебро завоевала представительница Украины Анастасия Ковальчук. Два третьих места разделили между собой россиянка Дарья Михайлова и белоруска Александра Гизельс.

Среди мужчин первым стал бильярдист из Молдовы Сергей Крыжановский (на фото). На втором месте Артем Балов из России. Бронзовые медали получили Дастан Лепшаков из Кыргызстана и россиянин Семен Зайцев.

На торжественной церемонии закрытия директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Дмитрий Грамотин и первый вице-президент федерации бильярдного спорта России Яков Фирсов вручили заслуженные награды победителям и призерам чемпионата мира.

Организацию чемпионата мира в Тюмени высоко оценил президент Федерации бильярдного спорта России, председатель комитета по энергетике Государственной думы РФ Павел Завальный. Он вручил главе региона Александру Моору и вице-президенту Федерации бильярдного спорта России тюменцу Сергею Рябинину почетные знаки ФБСР.