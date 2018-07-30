Тюменские скалолазы взяли одно золото и два серебра на Кубке мира

28 июля в итальянском Арко завершился 9 этап Кубка мира по скалолазанию. тюменцы завоевали в первенстве три награды.
Первое и второе места в дисциплине "Скорость" на пьедестале почета заняли Юлия Каплина и Мария Красавина соответственно. Второе место в дисциплине "скорость" – у Александра Шилова.
В тюменском Центре спортивной подготовки отмечают, что Мария Красавина до этого уже дважды становилась победителем мирового первенства – в 2014 и 2015 годах. По итогам прошлогоднего Кубка мира Красавина стала бронзовым призером, а Каплина выиграла серебро.
Сегодня в рейтинге международной федерации спортивного скалолазания в дисциплине "скорость" Юлия Каплина занимает вторую строчку, Мария Красавина – третью, обе спортсменки опередили чемпионку мира прошлого года, француженку Анук Жобер.
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