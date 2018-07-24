СДЮСШОР "Прибой" приглашает тюменцев отметить День города по-спортивному

Провести День города с пользой для здоровья тюменцы смогут, приняв участие в праздничной программе "Тюмень спортивная", которая стартует 28 июля в 12:00 на площади у Технопарка.

Одну из площадок в рамках программы организует СДЮСШОР "Прибой". Здесь каждый желающий сможет продемонстрировать силу в гиревом спорте. Также тюменцы увидят уличные соревнования баскетболистов, в которых примут участие воспитанники баскетбольного отделения "Прибоя".

Кроме того, в рамках программы "Тюмень спортивная" пройдут мастер-классы от чемпионов, мастеров спорта, соревнования по различным видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и концерт.

Для юных горожан и гостей будут организованы интерактивные площадки "Спортивная планета: семейный квест", интеллектуальные игры по соревнованиям роботов, акваргим. Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.